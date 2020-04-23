Acun Ilıcalı sevgilisini paylaştı

Şov dünyasının başarılı ismi Acun Ilıcalı, bir süredir ilişki yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya'nın da yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Halen Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan Ilıcalı, yakın dostlarıyla yaptığı sürat teknesi gezintisi esnasında çekilen fotoğrafı paylaştı. Kişisel instagram hesabında fotoğrafa yer veren Ilıcalı'nın paylaşımı çok fazla beğeni aldı.

Ilıcalı, böylece sosyal medya hesabından sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaşarak aşkını da ilan etmiş oldu..

Koronavirüs salgınından dolayı Survivor çekimlerinin gerçekleştiği Dominik'e mahsur kalan Acun Ilıcalı, içinde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın da olduğu arkadaş grubuyla sürat teknesine binerek keyif yaptı.

Acun Ilıcalı bu anlarını da 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Acun Ilıcalı, Dominik'te kaldığı süre içerisinde canlı yayınlar yaparak hayranları ile sohbet ediyor.