Yatırımcısı olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a veda eden ve İngiltere'den bir kulüp almak istediğini açıklayan Acun Ilıcalı'nın hayali gerçek oluyor. Fenerbahçe ve futbol tutkusuyla bilinen Acun Ilıcalı'nın İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'yi satın almak üzere olduğunu açıkladı.

Haber Global'de yayınlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına katılan Ilıcalı, "Hull City’yi satın almayı düşünüyorum. Hayalim gerçek olacak gibi." dedi ve ekledi:

''Güzel görüşmeler de yaptık, iki taraf birbirini iyi anladı. Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse, hayalim gerçek olacak. İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum.''









2014 yılında gelen FA Cup zaferi

Hull City, Doğu Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. Geçen sezonu 1. Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Hull City, adını Championship'e yazdırdı. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Kulüp iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.