Acun Ilıcalı o haberi yalanladı

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcıAcun Ilıcalı ve Survivor ekibinin Türkiye'ye döneceği konuşuluyordu. Acun Ilıcalı ve ekibi, İstanbul'a döndükten sonra Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta 14 gün karantinada tutulacaktı.

Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Ilıcalı ve ekibi ile bölgedeki vatandaşları tahliye edecek THY uçağının, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacağı biliniyor.

Acun Ilıcalı'dan bu haberlerle ilgili açıklama geldi. Ilıcalı kendisinin Türkiye'ye geleceği haberini yalanladı.

Türkiye'ye dönmüyor

Ekibiyle birlikte Türkiye'ye döneceği konuşulan Acun Ilıcalı "Bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye’ye yolluyoruz. Ben dönmüyorum. Ama özlem doluyum o ayrı...” açıklamasını yaptı.