Kısa bir süre önce katıldığı bir yayında bir futbol kulübü alabileceğini doğrulayan Acun Ilıcalı, günler sonra yaptığı açıklamayla yeniden gündemde. Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı satın almaya yakın olduğunu açıkladı.

Ilıcalı konuyla ilgili, "Hollanda'da benimle ilgili çok haber çıkıyor. Hatta 3 milyonluk rekoru kıran adam Fortuna Sittard ile ilgileniyor diye haber yapmışlar. Evet Fortuna Sittard takımıyla ilgileniyorum. Haftaya Türkiye'ye geleceğim. Bir kez daha görüşeceğiz. Benim amacım genç yetenekleri Türk futboluna ve Dünya futboluna kazandırmak. Benim hayatım hep birilerini keşfetmekle geçti. Futbola bu kadar tutkum varken niye futbolda genç yetenekleri keşfetmeyeyim diye bir düşüncem var. Olmaya yakın diyebilirim" ifadelerini kullandı.









Ligler oynanmalı

Liglerin başlaması konusunda da yorumda bulunan Acun Ilıcalı, bu konuda futbolcuların fikrinin sorulması gerektiğini savundu ve "Liglerin başlaması konusunda futbolcuların çoğunluğu oynamak isterse bence oynanmalı. Bu işin başka yönleri de var. Eğer futbolcular oynamak istiyorsa, testler yapılıyorsa, güvenlik sağlanıyorsa, sağlık bakanlığı oynanabilir diyorsa bence oynanmalı" dedi.

Fenerbahçe sevgisi hakkında da konuşan Acun Ilıcalı şu sözleri söyledi:

"Hayatımda böyle önemli mutlulukları düşündüğüm zaman, bunların içinde bariz derecede Fenerbahçe ağırlığı var. Başarılarda çok mutlu oldum. Türk halkı benimle nasıl bütünleştiyse, ben de Fenerbahçe ile bütünleştim. Üzerimde etkisi var ciddi şekilde. Çok özel benim için. Fenerbahçe ile ilgili herşeyde buradayım. Tabi altını çizmek istiyorum. Futbolu bizi birleştiren unsur olarak görüyorum. "

Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe'ye başkan olma hayalin var mı?" sorusuna ise öyle bir düşüncesinin ve hayalinin olmadığı yanıtını verdi.

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