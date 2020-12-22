Acun Ilıcalı müdahele etti, Sittard düzeldi
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard takımı sezona kötü başlamıştı. İlk 9 maçını kazanamayan ve Acun Ilıcalı'nın da hamlesi ile teknik adam değişikliğine giden Sittard takımı son 4 maçında 10 puan topladı ve yenilmedi
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard takımı sezona kötü başlamıştı. İlk 9 maçını kazanamayan Fortuna Sittard takımı, daha sonra teknik adam değişikliği yaptı. Sezonun 10.haftasında da Vitesse'ye kaybeden Sittard ardından yükselişe geçti.
Edinilen bilgilere göre Acun Ilıcalı'nın yaptığı müdahele ve alınan kararla göreve gelen Sjors Ultee, son 4 lig maçında 10 puan topladı ve yenilmedi
Fortuna Sittard son 4 maçı
Fortuna Sittard 3-2 Willem II
Heracles 1-2 Fortuna Sittard
Utrecht 1-1 Fortuna Sittard
Fortuna Sittard 2-1 Waalwijk