Acun Ilıcalı müdahele etti, Sittard düzeldi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard takımı sezona kötü başlamıştı. İlk 9 maçını kazanamayan Fortuna Sittard takımı, daha sonra teknik adam değişikliği yaptı. Sezonun 10.haftasında da Vitesse'ye kaybeden Sittard ardından yükselişe geçti.

Edinilen bilgilere göre Acun Ilıcalı'nın yaptığı müdahele ve alınan kararla göreve gelen Sjors Ultee, son 4 lig maçında 10 puan topladı ve yenilmedi





Fortuna Sittard son 4 maçı

Fortuna Sittard 3-2 Willem II

Heracles 1-2 Fortuna Sittard

Utrecht 1-1 Fortuna Sittard

Fortuna Sittard 2-1 Waalwijk