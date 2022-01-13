Acun Ilıcalı: Leicester City gibi olabiliriz

İngiliz Daily Mail gazetesine röportaj veren Acun Ilıcalı, satın aldığı yeni takımı Hull City ile ilgili planlarını anlattı. Ilıcalı, taraftarları ve şehri çok sevdiğini belirtirken İngiliz futbolunda önemli işler yapmak istediğini söyledi.

"İNGİLTERE'DEN TAKIM ALMAK HAYALİMDİ"

Taraftarları ve şehri çok sevdiğini belirten Ilıcalı şunları söyledi, "İngiliz futbolunu her zaman sevdim ve kulüp alacak güce ulaştığımda İngiltere'den takım satın almaya karar verdim. İngiltere'den takım almak benim hayalimdi. Hangi kulübün benim için uygun olacağını araştırıyordum. Hull City'yi Premier Lig'de olduğu dönemden biliyordum ve şehre gelip yakından görmek istedim. Haziran ayında ilk geldiğimde her şey iyi hissettirdi. Taraftarları ve stadyumu çok sevdim. İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü gibi Hull'da da Humber Köprüsü var. Bu da kaderin bir diğer işareti."

"KUPALAR KAZANABİLECEK POTANSİYELE SAHİBİZ"

Acun Ilıcalı, Premier Lig'e çıkmaları halinde küme düşme adayları arasında olmayacaklarını belirterek, "Kariyerim boyunca hiç başarısız olmadım. Her yıl, bir öncekinden daha iyiydi. Programlarıma Hollywood'un birçok yıldız ismini getirdim. İnsanların eğlenmesini sağladığımda mutlu oluyorum. Bu yüzden insanların mutlu olmasını istiyorum. Bir yılda olabilecek birşey değil ancak gelecek sezon itibariyle Premier Lig'e odaklanabiliriz. Bu, bizim ilk hedefimiz. Eğer Premier Lig'e yükselirsek küme düşme adayları arasında favorilerden birisi olmayacağız. Bizim amacımız, Big Six takımlarını zorlamak olacak. Hull City'nin Leicester City gibi olamaması için hiçbir sebep yok. Leicester gibi olabiliriz. Bu takım kupalar kazanabilecek potansiyele sahip." dedi.

Ilıcalı ayrıca şunları söyledi, "Eğer taraftarlar Premier Lig'e çıkmamızı istiyorsa birlikte çalışmak zorundayız. Taraftarlar, bu takımın en önemli parçası. Taraftarların oyuna dahil olduğu bir sistemle futbolda yeni bir şeyler yapmayı hayal ediyorum. Taraftarların kulübe dahil olmasını istiyorum." (NTV Spor)