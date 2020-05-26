Acun Ilıcalı'nın Instagram'da yeni bir rekor denemesi yapacağını duyurması üzerine neredeyse bir tür seferberlik başlatıldı. Ramazan Bayramı'nın 2. gününde saat 23.30'da başlayan canlı yayın, anlık 3 milyon kişi tarafından izlenerek yeni bir rekoru da belirlemiş oldu.

Ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor Gönüllüler takımıyla Instagram üzerinden canlı yayın yapmıştı. Yoğun ilgi gösterilen bu yayın, anlık olarak 1 milyon izleyici sayısını aşmış ve Türkiye'deki en çok izlenen Instagram canlı yayını olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu olayın ardından Acun Ilıcalı, Instagram'da yeni bir rekorun sahibi oldu. Daha önceleri rapçi Tekashi69'a ait olan 2 milyon anlık izleyici sayısı, bugün 3 milyon kişinin izlediği Instagram canlı yayınıyla kırıldı.

Ünlü rapçi Tekashi69, açtığı yayınla birlikte Instagram'ın canlı yayın izleyici rekorunu kırmayı başarmıştı. 24 yaşındaki ünlü rapçinin hapis cezasından bahsettiği canlı yayın, anlık olarak 2 milyon kullanıcı tarafından izlenmişti.