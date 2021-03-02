Galatasaray 'da yaklaşan seçim öncesi başkan adaylarından Burak Elmas, yönetim listesini sosyal medya üzerinden açıkladı. Listede bir çok önemli isim var ancak en çok göze çarpan isimlerin başında Fortuna Sittard'ın başkanlığını yapan Işıtan Gün geliyor.

Bir dönem Galatasaray Spor Kulübü'nde de görev yapan Işıtan Gün, geçtiğimiz günlerde Fortuna Sittard'ın hisselerini ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya devredeceği yazılmıştı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre Acun Ilıcalı'nın, kulübün %85 hissesini elinde bulunduran Işıtan Gün'den %60 oranında hisseyi alacağı yazılmıştı





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Işıtan Gün kimdir?

1975 yılında doğdu, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden, 2000 yılında ise City University of New York’ta Uluslararası finans master bölümünden mezun oldu. ABD’de proje geliştirme ve proje finansmanı alanlarında çalıştıktan sonra 2006 yılında Türkiye’ye dönerek enerji sektöründe yatırımları olan Met Capital Partners şirketinde yönetici olarak çalıştı. 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü’nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulu olarak görev yaptı. Daha sonra kulüpte mali işlerden de sorumlu COO olarak görev aldı. 2016 yılından beri Fortuna Sittard’ın başkanlığı yapıyor.







