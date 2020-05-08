Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Avrupa'da bir kulüp satın alabileceğini duyurmuştu. Fenerbahçe başkanlığı yapmak gibi bir düşüncesinin olmadığını vurgulayan Acun, ''Bu işte amatör kaldığın zaman işin zevkini dibine kadar yaşıyorsun. Fenerbahçe’nin Avrupa kupasındaki bütün maçlarına gittim. Orada o yöneticilerimizin taşıdığı yükü gördüm. Başarıya karşı aşırı derecede bağımlılığım var. Hayatımda hiç başarısız olmadım. Yani ara dönemler olabilir ama genel anlamda başarısız olmadım. Yönetici olmak falan bunlar benim için kolay işler değil. Diğer işlerimi bırakmam lazım şu anda öyle bir vaktim yok. Spor kanalıyla ilgili de bir planım yok. Ancak şunu söyleyebilirim Avrupa'da bir kulüp almayı düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama gündeme bomba gibi düşerken, Acun'un başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün’ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’ı satın alacağı iddia edildi.

'Gerçekten hiçbir şeyden haberim yok'

Fortuna Sittard'ın sahibi Işıtan Gün ise iddiaları yalanlarken yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil. Gerçekten hiçbir şeyden haberim yok. Bu hikayenin nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışıyorum" derken iddia sonrası konuya ilişkin birçok mesaj aldığını dile getirdi.







