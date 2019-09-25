Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "Dominik’te 4 ülkenin yarışacağı Exatlon Cup’a katılacak Türk takımının kadrosu yola çıktı.

Gönülden başarılar diliyoruz" sözleriyle yeni yarışmayı ve yarışmacıları duyurdu.

EXATLON CUP 2019 YARIŞMACILARI KİMLER?

Dominik’te düzenlenecek Exatlon Cup'a Türkiye, Meksika, Kolombiya ve Romanya takımları katılacak.

Türk takımının kadrosunda Emre Durak, Yusuf Karakaya, Melisa Emirbayer, Seda Ocak, Yiğit Dikmen, Okay Köksal, Sema Aydemir ve Damla Can yer alıyor.

EXATLON NEDİR?

Exathlon fiziksel güçleri son derece kuvvetli olan sporcu yarışmacılardan oluşan iki takımın spor ve reality mücadelesini konu alan bir yarışma formatıdır. Exathlon yarışmacıları olimpiyat sporcuları, futbolcular ya da spor yeteneği güçlü olan ünlülerden seçiliyor.