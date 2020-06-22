Acun Ilıcalı duyurdu: 'Exatlon Challenge Türkiye' başlıyor

Acun Ilıcalı'nın aylar önce duyurduğu, 'Exatlon Challenge Türkiye'nin başlayacağı tarih belli oldu.

Sosyal medya hesabından yarışmanın tanıtımını yayınlayan Ilıcalı, programın 3 Temmuz 2020'de Netflix'te olacağını duyurdu.

Heyecan, gerilim ve aksiyon dolu anların olacağı yarışmada, 9'ar kişiden oluşan iki takım yarışacak.

Birbirinden zor parkurlarda yarışacak olan yarışmacılar, kendilerini zorlayan birçok oyun daha oynayacak ve aynı evi paylaşacak.

Kaybeden takım ceza alacak

Çekimleri Dominik'te yapılan 'Exatlon Challenge Türkiye'de kural gereği kazanan takım ödül kazanırken; kaybeden takım da ceza alacak.

Sunuculuğunu Orkun Işıtmak ve Oğuzhan Uğur'un üstleneceği 'Exatlon Challenge Türkiye'de yarışacak isimler ise sosyal medyada popüler olan isimler olacak.

İşte Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları:

Hayrettin, Doğan Kabak, Uras Benlioğlu, Furkan Yaman, Buğra Kazancı, Furkan "Ağırsağlam" Kaya, Aleyna Şen, Öykü Berkan, Barış Erdoğan, Gözde "Miafitz" Demiral, Burçe Yağmur Karabal, Buse Plan, Dilan Ay, Dilara Aydın, Elanur Pat, Hakan "Mendebur Lemur"