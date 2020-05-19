Head&Shoulders’ın marka yüzü Cedi Osman’ın TheFirstCedi:Live yayınına konuk olan Acun Ilıcalı, televizyonculuk anılarından, geçmişte yaptığı programlardan, Survivor yarışmasından ve pandemi sürecinde yaşadıklarından bahsetti. Acun Ilıcalı, yarışmada motivasyon ve mental gücün çok önemli olduğunu vurguladı.

Yayın girişinde Head&Shoulders’ın ‘Haydi Türkiye’ yazılı özel şampuanı hakkında bilgiler aktaran Cedi Osman, “72 saate kadar kepeksiz koruma sağlayan yeni şampuanımız ile ben de ‘Haydi Türkiye bu zor günleri hep birlikte atlatıp tekrar güzel günleri görene kadar Head&Shoulders Hep Seninle’ diyorum. Sponsoruma bu kadar uzakta bile beni düşündükleri için çok teşekkür ediyorum” dedi. Cedi Osman, her zaman olduğu gibi bu dönemde de kafasını ferah tutmak için mottosunun Kazanmak Kafada Başlar olduğunu vurguladı.

Salgın sürecinde Türk insanının yardımsever tarafının ön plana çıktığını aktaran Cedi Osman, Head&Shoulders’ın yürüttüğü #HepSeninle kampanyasının detaylarını aktardı. “Uzun süredir üyesi olduğum Head&Shoulders ailem de bu dönemde karantina yurtlarına hijyen malzemeleri bağışladı. Yine Ahbap Derneği’yle yapılan iş birliği ile, pandemide zor duruma düşen kuaför işletmecileri ve çalışanlarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alışveriş desteği sağlayacak” dedi. Cedi Osman’ın sorusu üzerine Acun Ilıcalı, ülkemizin böyle zamanlarda bütünleşme ve kenetlenme özelliği olduğunu, çok asil bir millet olduğumuzu, her durumda böyle olunmasını temenni ettiğini söyledi. Acun Ilıcalı da Cedi Osman’a merak ettiği soruları yönelterek, Anlat Bakalım oyununa davet etti.



