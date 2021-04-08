Acun Ilıcalı, Beşiktaş maçı öncesi organizasyonu iptal etti

Acun Ilıcalı, Beşiktaş maçı öncesinde Erzurumspor için dayanışma organizasyonu düzenleyeceğini açıklamıştı.

Tepkiler üzerine Acun Ilıcalı, organizasyonun Beşiktaş maçı sonrasına ertelendiğini duyurdu.

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzurumumuz için bir dayanışma organizasyonu olan Erzurumspor Gecesi, Beşiktaşlı dostlarımızın yanlış anlamalarına sebebiyet vermemek adına Pazartesi akşamına ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.