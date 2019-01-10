Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2019 için geri sayım başladı. Ilıcalı, Survivor 2019'a gidecek ilk yarışmacının Hakan Kanık olduğunu açıkladı.

Bu yıl Yunanistan ile Türkiye takımları arasında gerçekleşecek Survivor 2019'da ilk yarışmacı belli oldu.

Yapılan anketlerde en çok oyu alan Hakan Kanık, Survivor' gidecek ilk isim oldu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Ilıcalı, şu mesajı paylaştı: 'Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmacısı belli oldu. MasterChef Türkiye'den tanıdığınız Hakan Kanık, kendisine başarılar diyorum'

Hakan Kanık kimdir?

İstanbul’da yaşamını sürdüren Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni tamamladıktan sonra Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı. Et konusunda kendisini geliştiren ve farklı mekanların mutfaklarında çalışan Hakan Kanık, özellikle et pişirme konusunda çok iddialı bir isim. Asıl mesleği ise komidir. Survivor 2019'un ilk yarışmacısı.



