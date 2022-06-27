Ozan Tufan'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, orta sahasına tandık bir isimle daha takviye yapmaya hazırlanıyor.

Hull Live'de yer alan habere göre Acun Ilıcalı, bir dönem Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri'nin transferini şu sözlerle duyurdu: "Büyük ihtimalle Hull City forması giyecek. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Tamamen futbola odaklanmış, bizi daha yüksek yerlere taşıma tutkusuna sahip bir aile babası. Bu takımda orkestramızın şefi olacak ve bu kalitede oyuncu ile çok mutlu olacağımıza inanıyorum."

30 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti

2018 yılında 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fulham'a transfer olan Michael Seri, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. 30 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun sözleşmesinin sona ermesi ile İngiliz ekibinden ayrılacağı duyurulmuştu.

Michael Seri, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giymiş ve takımı adına 1 gol, 6 asistlik skor katkısı sağlamıştı.



