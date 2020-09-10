'Acun beni kaleye geçirdi'

Her Çarşamba Saat 22.00’da FIX Radyo da ‘Bildiğin Gibi Değil’ programıyla dinleyicilerinin karşısına çıkan Dr. Buket Kılınç ve Anıl Budak bu hafta Engelsiz Yaşam Vakfı Genel Koordinatörü ve Almanya Tarka Cup Futbol Turnuvası Türkiye Menajeri Şeniz Ulusoy’u ağırladı.

Dinleyenlerin keyifli anlar yaşadığı programda bir çok konu konuşulurken özellikle Şenis Ulusoy’un, Acun Ilıcalı ile yaşadığı anı gülümsemelere neden oldu.

Engelsiz Yaşam Vakfı Genel Koordinatörü’nün yanı sıra futbola olan ilgisiyle de bilinen ve futbol organizatörlüğü de yapan Şeniz Ulusoy, Acun Ilıcalı ile ilk okul arkadaşı olduğunu ifade ederek, futbol sahasıyla ilk tanışma anısını anlattı. Ulusoy, ‘‘Futbola olan ilgim küçük yaşlardan geliyor. O yıllarda da Acun Ilıcalı ile okul arkadaşlığı yapıyorduk. Kendisiyle dostluğumuz çok eskilere dayanıyor. Bir gün Acun, kendi arkadaş grubuyla maç yaparken ben de onların dışarı çıkan toplarını topluyordum. Top bana geldi yine. Acun’a topu atarken ayağımla attım. Acun’da atışımı çok beğendi ve bana ‘kaleye geçer misin’ dedi. Kaleye geçtim ama geçer geçmez suratımı topu yiyince kalecilik maceram başlamadan bitmiş oldu’’ dedi.