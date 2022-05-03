Activision Blizzard, Battle.net platformunu Türk lirası ile tanıştırıyor. Yeni para birimi seçeneğinin 4 Mayıs 2022'de veya sonrasında hayata geçmesi bekleniyor. Bu tarihten itibaren Türkiye'deki oyuncular, Activision Blizzard oyun içeriğiyle dövize çevirmeden yerel fiyatlandırma üzerinden işlem yapabilecek ve etkileşimde bulunabilecek.

Türk oyunculardan gelen yoğun talebin dikkate alınarak Battle.net’e Türk lirasının eklenmesi oyun deneyimlerini geliştirmek için esneklik sunuyor. Call of Duty®, World of Warcraft®, Overwatch®, Diablo® ve Hearthstone® dahil olmak üzere Battle.net platformundaki tüm Activision Blizzard oyunları için yeni fiyatlandırma geçerli olacak.

Bu güncellemeyle beraber, şu anda Türkiye'deki oyuncuların elinde bulunan Battle.net bakiyesi, en son spot döviz kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek. Buna ek olarak, fiyatlarda da bazı düzenlemeler olacak. Ayrıca World of Warcraft aboneliği otomatik olarak Türk lirasına çevrilecektir.

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