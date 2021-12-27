Aclan Kavasoğlu: Genç oyuncularımız umut verdi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takım Baş Antrenörü Aclan Kavasoğlu, genç oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe maçı sonrasında açıklama yapan Aclan Kavasoğlu, "Bizim için önemli bir dönemin başlangıcı idi bu maç. Bizim ligdeki sıralamamızı belirleyecek rakipler ile arka arkaya oynayacağız. Dolayısıyla bu maçta takım düzenini sağlayacağımız, kadrodaki eksik noktaları belirleyeceğimiz bir maçtı. Bu maçta sevindirici olan genç oyunculardan ciddi anlamda katkı alacağımızı gördüm. Bunu önümüzdeki iki maçta takıma güç verecek bir yapıya getirirsek gerçekten büyük kazanç olur. Hedefimiz oynayacağımız Botaş ve Çankaya Üniversitesi maçlarını kazanmak" dedi.

İHA