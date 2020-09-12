Açılış maçının galibi Aydın Büyükşehir Belediyespor

Misli.com Vestel Venus Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun Aydın’da oynanan açılış maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 mağlup etti.

12 Eylül 2020, Cumartesi 00:00 Son Güncelleme:
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Açılış maçının galibi Aydın Büyükşehir Belediyespor

Voleybolda Misli.com Vestel Venus Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun Aydın’da oynanan açılış maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 mağlup etti. Çekişmeli geçen maçta final setini 15-13 kazanan ev sahibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, sezona galibiyet ile başladı

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi -

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Vasilantonaki, Adams, Janset Cemre Erkul, Maret, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz (Pınar Atasever, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıççı)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Hazal Selin Arifoğlu, Güldeniz Önal, Alesia ( Gizem Güresen, Sezen Keşkekoğlu, Nilay Karaağaç)

Setler: 14-25, 27-25, 26-28, 25-22, 15-13

Süre: 154 dakika (25, 37, 36, 34, 22)


AYDIN (AA)

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