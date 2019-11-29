Bülent Uygun, TSYD Kayseri Şubesi'ndeki spor yazarları ile toplantı gerçekleştirdi. Bülent Uygun, 2004 doğumlu Emre Demir'in Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmaya kaptan olarak çıkacağını açıkladı.

Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu olmuştu

Emre Demir, lig tarihinde gol atan en genç oyuncu rekorunu Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan maçta attığı golle kırmıştı. Emre Demir, 15 yaş 298 günlük iken bu golü kaydetmiş ve Enes Ünal'a ait rekorun sahibi olmuştu.