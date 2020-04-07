Son dakika haberi... Açık Kapı yardım başvurusu online olarak yapılabiliyor. Vatandaşların valiliklere olan talepleri internet ortamında kayıt, takip ve sonuçlandırma işlemleri gerçekleştirilebiliyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara daha kolaya ulaşabilmek bu süreçte işsiz kalmış yardıma muhtaç kişilere daha yakından hizmet verebilmek için İçişleri Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Açık Yarım başvuru ekranı ile internet üzerinden başvuru işlemleri kolaylıkla yapılabilecek. E-Devlet ve Açık Kapı aracılığıyla işsizlere ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım başvurusu aracılığıyla sosyal yardım imkanı sağlıyor. Yardım başvurusu, kaymakamlıklar, valilikler üzerinden değerlendiriliyor. E-Devlet, Açık Kapı ve çağrı merkezleri üzerinden işlemlerini yapabiliyor.

Açık Kapı projesi, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Açık Kapı projesi ile vatandaşın valiliklere olan taleplerinin elektronik ortamda kayıt, takip ve sonuçlandırılma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Uygulama sayesinde vatandaşlar, 17 başlık ve 322 konudan seçtikleri taleplerini doğrudan valilik bünyesinde oluşturulan Açık Kapı Masalarına iletebilmektedir. Talepler, geliştirilen internet uygulaması ve Açık Kapı Mobil uygulaması ile yapılabilmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadele amacıyla EGM, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan toplanan veriler belirlenen vaka durumlarına göre proje üzerinden raporlanmaktadır.

81 il valiliğinde ve Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde toplamda 48 merkez ilçe kaymakamlığında, tasarlanmış olan çalışma konseptine uygun olarak Açık Kapı Birimleri oluşturulmuştur. Valiliklerde 5, kaymakamlıklarda 3 personel görevlendirilmiştir. Açık Kapı Birimlerine yüz yüze, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Başvurular elektronik sisteme kaydedilmekte ve ilgili birimlere yönlendirilmekte, vatandaşa “Müracaatınızdan dolayı Valilik olarak teşekkür ederiz.” bildirimi ile anında mesajla dönüş yapılmaktadır. 7 iş günü içerisinde talep sonuçlandırılmaktadır. Vatandaş sürecin her aşamasını, başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonuyla takip edebilmektedir.

Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?

Yardım başvurusu için https://www.acikkapi.gov.tr/ sayfasına giriş yapın.

e-Devlet şifreniz var ise e-Devlet aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz, yok ise sayfada Başvuru Yap butonunu tercih edebilirsiniz.

Başvuru ekranında gelen bilgileri girin ve onay kodu gönderin.

Ardından başvuru yapabileceğiniz bölüm ekrana gelecek. Bu kısma yardım başvurusu için taleplerinizi yazarak başvurabilirsiniz.



