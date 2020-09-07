Açık Hava Federasyon Kupası, 12 Eylül'de yapılacak

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenecek Açık Hava Federasyon Kupası, 12 Eylül Cumartesi günü Antalya’da yapılacak.

07 Eylül 2020, Pazartesi 20:49 Son Güncelleme:
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Açık Hava Federasyon Kupası, 12 Eylül'de yapılacak

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenecek Açık Hava Federasyon Kupası, 12 Eylül Cumartesi günü Antalya’da yapılacak. Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde yapılacak yarışmanın çevrim içi kayıt işlemleri tamamlandı. Yarışma günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi sağlık ve güvenlik önlemleri alınacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda tüm sağlık tedbirlerini alacaklarını belirterek, "Geleneksel organizasyonumuzu bu sene de pandemi önlemleriyle yapmış olacağız. Kupada olimpik ve makaralı yaylarda kadın ve erkeklerde toplam 96 sporcu mücadele edecek. Kısıtlı da olsa okçuluk faaliyetlerimizi, tedbirlerimizi alarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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