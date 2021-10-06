Achille Polonara: Bu deplasman galibiyetine çok ihtiyacımız var

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Achille Polonara açıklamalarda bulundu.

Çok sert ve atletik bir takımla karşılaşacaklarını belirten Polonara, "Taraftarlarının önünde oynayacaklar ve oldukça zorlu bir maç bizi bekliyor. Ama biz Atina’ya kazanmak için gidiyoruz. Bu deplasman galibiyetine çok ihtiyacımız var. Bunun için öncelikle hücumda top kayıplarımızı sınırlamalı ve onların geçiş hücumlarını durdurmalıyız. Aynı zamanda hücum ribaundlarında da çok etkili olduklarını unutmamalıyız. Galibiyet için en iyi oyunumuzu sergilemeliyiz" dedi.