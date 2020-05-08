Acer bugün, Formula 1 pilotu Romain Grosjean tarafından yakın zaman önce kurulan R8G e-Sports Sim Racing takımıyla iş birliği yaptığını duyurdu.

Yapılan anlaşmayla Acer, oyunculara yönelik üst düzey Predator markasıyla takımın resmi iş ortağı olacak. R8G e-Sports’un yarış simülasyonu makineleri güçlü Predator Orion 5000 masaüstü bilgisayarlar, yıldırım hızındaki Predator oyuncu monitörleri ve aksesuarlarıyla donatılacak. Soğutma teknolojisi gibi gelişmiş özelliklere sahip olan Predator, sunduğu performans ve hızla R8G pilotlarını zafere ulaştıracak avantajlar sağlıyor. İş birliği ile Acer, R8G e-Sports Sim Racing takımının içeriklerine, pilotlarına, canlı yayınlarına özel olarak erişebilecek. Ayrıca takım araçlarında Acer logosu yer alacak. Romain Grosjean ilk yarış simülasyonu etkinliğini 10 Mayıs 2020 Pazar günü BMW SIM 120 Cup ile düzenleyecek.

“Kendi yarış simülasyonu takımımı kurmuş olmaktan gurur duyuyorum çünkü motor sporlarına, yeniliklere ve yeni mücadelelere tutkuyla bağlıyım.” diyen Romain Grosjean, sözlerini şöyle sürdürdü: “R8G Sim Racing takımının ana hedefi, gerçekten yarışlara katılma potansiyeli olan sürücüleri geliştirip onlara heyecan verici fırsatlar sunmak. Predator sayesinde en iyi oyuncu ekipmanlarına sahip olarak dünyanın en iyi yarış simülasyonu ekibi olma yolunda sanal ve gerçek yarış dünyaları arasındaki sınırları kaldırıyoruz.”

E-sporun büyük popülerlik kazanması ve özellikle yarış simülasyonlarının ilgi görmesiyle 2020’de yaklaşık 850 milyon kişinin bu yarışları takip etmesi bekleniyor. R8G e-Sports Sim Racing takımı Le Mans 24 Saat gibi prestijli yarış simülasyonu etkinliklerine katılacak.

“Yarış simülasyonu kategorisine yalnızca sanal yarış dünyasını takip edenlere değil aynı zamanda gerçek yarış dünyasına da ulaşmak için adım attık.” diyen Acer Avrupa Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hajo Blingen, sözlerine şöyle devam etti: “Sanal yarışlar son derece heyecanlı bir marka deneyimi sunuyor. Oyun teknolojisini, sürekli artan e-spor tutkunları arasında yeni bir gruba tanıtmamızı da destekliyor. Romain Grosjean’ın birinci sınıf bir yarış simülasyonu takımı kurmasına yardımcı olacağımız için heyecanlıyız.”

Acer’ın yakın zaman önce yenilediği Predator Orion 5000, oyun deneyimini yeni bir boyuta taşıyan güçlü bir masaüstü bilgisayar. Intel’in 9. Nesil Core i9-9900K işlemcileriyle birlikte Z390 yonga setine sahip olan modelde NVIDIA GeForce RTX 2080 GPU’lar, Dragon 2.5 gigabit Ethernet ve hepsi bir arada CPU sıvı soğutmayla oyun maratonlarında en yüksek performans elde ediliyor.