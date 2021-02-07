Siyah-Beyazlılar’ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, bu sezon ligde 18 maçta attığı 12 golle takımının en skorer isimleri arasında yer alıyor. Antalyaspor’la hafta içinde oynanan karşılaşmayı suskun geçiren tecrübeli futbolcu, şovuna kaldığı yerden devam etmek için bugünü özel olarak bekledi. Yapılan takım çalışmalarında sergilediği etkili görüntüyle dikkat çeken Aboubakar, Vodafone Park’ta atacağı gol ve gollerle takımına 3 puanı getirip yeni bir çıkış başlatmayı hedefliyor. Kara Kartal’daki ilk sezonunda 27 maçta 12 gol atarak elde edilen lig şampiyonluğuna önemli bir katkı sağlayan Aboubakar, bugün Konyaspor filelerini havalandırırsa Beşiktaş kariyerindeki ikinci sezonunda en skorer dönemine ulaşacak.