Aboubakar'ın dönüşü muhteşem oldu

Beşiktaş'ın eski oyuncu Vincent Aboubakar ciddi sakatlığının ardından geçtiğimiz günlerde takıma katılmıştı. UEFA Avrupa Ligi grup maçında Young Boys deplasmanında ilk 11'de saha çıkan Kamerunlu golcü maçın adamı oldu.

29 Kasım 2019, Cuma 00:56
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Aboubakar'ın dönüşü muhteşem oldu

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'ndaki 5. hafta maçında Young Boys ile Porto karşılaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Fassnacht'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede toparlanan Porto'da sahneye çıkan Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar, 75 ve 79. dakikalarda attığı gollerle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Vincent Aboubakar bu sezon sadece 4 resmi maça çıkarken ilk gollerini kaydetti. Ağustos ayında sakatlanan Aboubakar, Kasım ayı sonunda geride dönmüş oldu. Aboubakar geçen sezonda 8 maça çıkıp 4 gol atmıştı.

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