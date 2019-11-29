UEFA Avrupa Ligi G Grubu'ndaki 5. hafta maçında Young Boys ile Porto karşılaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Fassnacht'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede toparlanan Porto'da sahneye çıkan Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar, 75 ve 79. dakikalarda attığı gollerle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Vincent Aboubakar bu sezon sadece 4 resmi maça çıkarken ilk gollerini kaydetti. Ağustos ayında sakatlanan Aboubakar, Kasım ayı sonunda geride dönmüş oldu. Aboubakar geçen sezonda 8 maça çıkıp 4 gol atmıştı.