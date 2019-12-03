Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta çıktığı 12 lig maçında 13 gol atmayı başardı. Yeni stadyumda maç başına gol ortalaması 1,08 olan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımda attığı son 16 golün 13 tanesini (%81) yine iç saha maçlarında kaydetti. Burak Yılmaz böylece Beşiktaş'ın önemli oyuncularını geride bırakmaya başladı

Burak Yılmaz, Aboubakar'ı geçti

Burak Yılmaz Vodafone Park stadında attığı 13 golle Beşiktaş taraftarının çok sevdiği isimlerden Vincent Aboubakar'ı geçti. Aboubakar görev yaptığı tek sezonda Vodafone Park'ta 20 resmi maça çıkmış ve 12 gol atmıştı. Beşiktaş'ın son dönemde etkili performans gösteren oyuncularından Ryan Babel ve uzun yıllar siyah-beyazlı takımda görev yapan önemli oyunculardan Ricardo Quaresma bu stadyumda resmi maçlarda 13'er gol atmıştı.

Vodafone Park'ta en golcüler Cenk Tosun ve Talisca

Vodafone Park stadının açıldığı 11 Nisan 2016 tarihinden bu yana resmi maçlarda en çok gol atan Beşiktaşlı oyuncular Cenk Tosun ve Talisca oldu. Her iki oyuncu da Vodafone Park stadında 23'er gol atmayı başardı. Burak Yılmaz gösterdiği yüksek performans ile iki oyuncuyu geçmeye çalışacak.

TOLGA KURU