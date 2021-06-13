Suudi Arabistan ekibi Al Nassr takımı önce Anderson Talisca'yı ardından Beşiktaş 'tan ayrılan Vincent Aboubakar'ı transfer etti. Beşiktaşlı oyuncularla adı anılan Al Nassr'ın bu kez Rachid Ghezzal için harekete geçtiği iddia edilmişti.

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlerde Cezayirli futbolcunun kulübü Leicester City ile Al Nassr'ın ön protokol imzaladığı yazılmıştı. Fakat Al Nassr kulübü bu transferi yalanladı ve iddia edildiği gibi Ghezzal'ın transfer planları içerisinde olmadığını açıkladı.