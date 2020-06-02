2014 yılında Lorient ekibinden sonra Porto'ya giden Vincent Aboubakar, o dönemlerde Avrupa'da haklı bir üne sahipti. Futbolcu, şimdilerde ise Portekiz ekibinde adeta istenmeyen adam durumuna geldi. Yaşadığı sakatlıklarla düşüşe geçen ve kadroya girmekte zorlanan futbolcu için Porto nihai kararını verdi.

Aboubakar, Porto'dan kesin olarak ayrılacak

Correio da Manha'dan gelen bilgilere göre; Porto, Kamerunlu golcüyü satış listesine koydu. Yaz transfer döneminde Vincent Aboubakar, Porto'dan ayrılacak.

Aboubakar ayrılık sinyali vermişti

Futbolcu da artık tam anlamıyla Portekiz ekibinden ayrılmak için gün sayıyor. Kasım ayında bir açıklama yapan golcü oyuncu, "Evet, ayrılacağım. Hayatım boyunca burada kalacak değilim" diyerek sinyali vermişti.

Beşiktaş'ta başarılı olmuştu

Porto'da bu sezon 7 maçta 271 dakika süre alan ve 2 gol kaydeden Aboubakar, Beşiktaş'ta 38 maçta 19 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

Trabzonspor'un da gündemine gelmişti

Aboubakar'ın adı son günlerde Trabzonspor ile de anılmaya başlandı. Ancak; Trabzonspor'un önceliği Sörloth'un durumunu netleştirmek.

Maliyeti düşük isimler daha cazip geliyor

Ayrıca bordo-mavili yöneticiler, geleceği kurtarma adına maliyeti düşük ve genç oyunculara yöneleceklerini ifade etmişti. (Ajansspor)