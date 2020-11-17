Aboubakar yine golünü attı

Sezon başladıktan sonra Beşiktaş’a katılan Aboubakar 5 maçta 1 kez fileleri sarsmış, 3-2 kazandıkları Denizli’de gol atmıştı. Süper Lig’de beklentilerin altında kalsa da Kartal’ın golcüsü 3 yıl aradan sonra geri döndüğü Kamerun Milli Takımı’nda şov yapıyor. 12 Kasım Perşembe günü Afrika Uluslar Kupası’nda evlerinde Mozambik’i 4-1 yendikleri maçta 2 gol atan 28 yaşındaki forvet dün de deplasmanda boş geçmedi. Kamerun’un rakibini 2-0 yendiği karşılaşmanın açılış sayısını kaydeden Aboubakar, göğsüyle düzelttiği topu kalecinin üzerinden aşırıp ağlara gönderdi.