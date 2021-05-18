Aboubakar: Takım arkadaşlarım adına çok mutluyum

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadyumu’nda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibin 2 - 0 yenerek kupanın sahibi oldu. Organizasyonda toplamda 10’uncu kez mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri Josef ve Rosier kaydetti. Sergen Yalçın'ın öğrencileri sezonu çifte kupayla tamamladı.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Vincent Aboubakar, Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu kazanılan Türkiye Kupası'nın ardından "Takım arkadaşlarım adına çok mutluyum. Taraftarlar adına mutluyum. Müthiş bir final oldu. Sezonu iki kupayla kapattık, bu harika." ifadelerini kullandı.







