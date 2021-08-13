Aboubakar Suudi Arabistan ligine golle başladı

Beşiktaş 'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ligi'ne golle başladı.

Al Nassr forması giyen Kamerunlu futbolcu Damak ile oynanan ve 4-1 kazanılan ilk hafta maçında rakip ağları havalandırmayı başardı. Al Nassr'ın diğer gollerinden birini de yine bir dönem Başiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca attı.

Talisca, ilk 11'de başladığı maçta 82 dakika oyunda kalırken, Aboubakar 73. dakikada karşılaşmaya dahil oldu.