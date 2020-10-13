Aboubakar sözleşmesindeki o maddeyi açıkladı!

Beşiktaş'ın Porto'dan yeni transferi Vincent Aboubakar, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu açıklamaları sırasında sözleşmesindeki özel maddeyi de spor kamuoyu ile paylaştı.

İşte Aboubakar'ın açıklamaları:

"En başta kulübe, yöneticilere, teknik heyete, beni sıcak bir şekilde karşılayan takım arkadaşlarıma yeniden teşekkür ediyorum. Kısa bir hikayemiz olmuştu bundan önce. Devamını yazmaya geri geldim. Sözleşmemde sakatlık maddesi var. Taraftara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu şartlar altında beni iyi karşıladılar. Uzun süre oynamadım. Şu anda çok iyiyim. Hazırım, hiçbir sorun yok."

"Geçen sene oynamamamın nedeni tamamen teknik direktör tercihiydi. Ben kendimi tamamen oyuna verdim. Antrenmanlarda elimden geleni yaptım. Hocanın fikridir. Buradaki orta saha oyuncuları ve takımdan destek alıp almadığıma gelince, çok iyi karşıladılar beni. Onların desteğini hissediyorum. Gün geçtikte daha iyi olacaktır. Burada oyuncular olarak kulüp için çalışıyoruz. Kupalar kazanmak için mücadele ediyoruz. 1. veya 2. santrfor söylemine katılmıyorum."





'Menajerimle ilgili bir sorun oldu'

"Geçen dönem buradan ayrılmam menajerimle alakalı bir konu. Menajerimle kulüp arasında bir sorun olduğunu düşünüyorum. Onun için ayrıldım. Şimdi sözleşmem 1+1 yıl. Porto'da bir yıllık sözleşmem daha vardı. Ancak oynamak istediğim için buradayım ve mutluyum. 9 numarayım. Santfor olarak kendimi rahat hissediyorum. Takımım kanat oyuncusu olarak oynamamı isterse oynarım. Ancak 9 numarayım."

"Geçen geldiğim dönemle bugünü kıyaslamak doğru değil. Yeni kurulan bir takımız. İyi oyunculardan kurulu ancak yeni bir takımız. İlk başta hocamız bizden ne istiyor bunu anlamamız lazım. Çok iyi oyunculardan kuruluyuz ve iyi şeyler olacak."

"Maçtan sonraki üçlü ile ilgili burada insanlar bana çok iyi davrandılar. Çok iyi bir insan topluğuyla karşılaştım. Kalbimin derinliklerinden o taraftarı kimse silemezdi. Sanki o anla bu ölümsüzleşti."









'İspanya'dan teklif aldım'

"Burası benim evim, bana güvenen bir kulüp. Burada daha çok süre alacağımı biliyorum. Beşiktaş dışında İspanya'dan teklif aldım."







