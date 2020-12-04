Aboubakar seriye bağladı! Milli Takım dönüşü...

Beşiktaş'ın sezon başında yeniden kadrosuna kattığı Aboubakar özellikle Kasım ayından gerçekleşen Milli Takım arasından sonra coştu. Kamerun ile Mozambik karşısında 2 maçta 3 gol atan Aboubakar, Süper Lig'de de üst üste 3 haftada 4 gol attı. Aboubakar 12 Kasım-4 Aralık döneminde 7 gol attı

Aboubakar böylece 22 günlük süreçte Kamerun forması ile 3 gol, Beşiktaş ile 4 gol atarken 2017'den sonra ilk kez üst üste 3 lig maçında da gol atmış oldu