Aboubakar imzalıyor

Beşiktaş'ta nefesler tutuldu... Yönetim transferin son gününde forvet transferi için Aboubakar'a yöneldi. Ancak her şey bu oyuncunun raporuna bağlı.

GÖZLER SAĞLIK KONTROLÜNDE

Kamerunlu futbolcu bu sabah İstanbul'da detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek. Eğer raporlar temiz çıkarsa Beşiktaş'a kiralık olarak imza atacak.

2 SEZON SONRA GERİ DÖNECEK

Beşiktaş'ın Şenol Güneş'li dönemdeki 2. şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Aboubakar böylece 2 sezon sonra yuvaya geri dönecek.

38 RESMİ MAÇTA 19 GOL 4 ASİST

2016- 2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen Aboubakar 38 maçta 19 gol, 4 asist yapmıştı. (Takvim)