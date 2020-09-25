Aboubakar için geri sayım

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, uzun süredir İspanyol ekibi Atletico Madrid'in formasını giyen Nikola Kalinic ile görüşmelerini devam ettiriyordu. Ancak yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Siyah-Beyazlı ekip, ibreyi eski oyuncusu Vincent Aboubakar'a çevirmişti. 2016-2017 sezonunda Portekiz ekibi Porto'dan 2.5 milyon Euro karşılığında kiralanan Vincent Aboubakar, sergilediği performans ile kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. Şimdi ise Kamerunlu golcünün yeniden Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirmesi bekleniyor.

Sözleşme 1+1 olacak

Önceki gün İstanbul'a iniş yapan 28 yaşındaki golcü futbolcu, detaylı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Ancak yıldız forvetin sonuçları henüz açıklanmadı. Hal böyle olunca Beşiktaşlı taraftarlar da heyecanlı bir şekilde beklemeye geçti. Edinilen bilgiye göre, Vincent Aboubakar'ın sağlık kontrollerinde bir sorun yaşanmaması halinde Kara Kartal'a imzayı atması bekleniyor. Kamerunlu santrfor, Beşiktaş'a geri dönmesi halinde 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Öte yandan Kalinic ile de temas halinde olan Kara Kartal, bu transferlerde bir aksilik yaşanması halinde son olarak Alanyaspor forması giyen ve şu an bonservisi elinde olan Papiss Cisse ile masaya oturacak.

Patlamayı Kartal'da yaptı

Kendi jenerasyonunun en umut vaat eden oyuncularından birisi olan Aboubakar, beklenen patlamayı Siyah-Beyazlı forma altında yaptı. 2016-2017 sezonundaki performansı ile göz dolduran Kamerunlu forvet, Porto'ya döndüğü sezon 42 maçta 24 kez rakip fileleri sarstı.

2 sezonda sadece 19 maç...

28 yaşındaki yıldız, son 2 sezondur sakatlıklarla boğuşuyor. 2018-2019 sezonunun başında çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 198 gün formasından uzak kalan Aboubakar, çeşitli nedenlerle pek çok maçta forma giyemedi. Son 2 yılda yalnız 19 maça çıkan tecrübeli golcü, Beşiktaş'a geri dönerek yeniden formunu bulmak istiyor.