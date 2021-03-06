Aboubakar gol katkısında Boupendza'yı geçti
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta iki gol birden atan Vincent Aboubakar böylece bu sezon Süper Lig'de 15. golünü attı. Kamerunlu oyuncu bu sezon 4 kez de asist yaptı ve toplamda 19 gol katkısına ulaştı. Aboubakar bu alanda Hataysporlu Boupendza'yı geçti ve ligin en efektif oyuncu oldu
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta ilk iki golü atan Vincent Aboubakar böylece bu sezon Süper Lig'de 15. golünü attı. Kamerunlu oyuncu bu sezon 4 kez de asist yaptı ve toplamda 19 gol katkısına ulaştı. Aboubakar bu alanda Hataysporlu Boupendza'yı geçti ve ligin en etkili oyuncu oldu
Aaron Boupendza bu sezon 18 gol atarken arkadaşlarına gol pası veremedi. Aboubakar ise 15 gol - 4 asist ile 19 gol katkısına ulaştı
İşte ligin gol katkısı yüksek oyuncuları
Aboubakar 15 gol - 4 asist
Boupendza 18 gol
Cyle Larin 13 gol - 4 asist
Max Gradel 8 gol - 8 asist
Mame Diouf 11 gol - 5 asist