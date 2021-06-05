Fenerbahçe , yeni sezonda 2 forvet birden almayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler, bu isimlerden birinin Vincent Aboubakar olmasını istiyor. Yıldız futbolcu, attığı 15 gol ve yaptığı 5 asistle Beşiktaş ’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Ancak 29 yaşındaki oyuncu, Siyah-Beyazlılar ile yeni sözleşme konusunda bir türlü orta yolu bulamadı.





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Bunun üzerine Beşiktaş Yönetimi masadan kalkma kararı aldı. Aboubakar da böylece Fenerbahçe’ye kaldı! Kamerunlu futbolcunun talebi senelik 3.5 milyon Euro.

Maaş az, sözleşme uzun

Sarı-Lacivertliler ise yıldız forvete 2.5 milyon Euro maaş ve bonus teklif etmişti. Fenerbahçe, sözleşmenin süresini 3 yıl olarak belirleyerek Aboubakar’ı ikna etmeyi planladı. Sarı Lacivertliler, şimdi başarılı oyuncudan gelecek cevabı bekliyor. Vincent Aboubakar teklife ‘evet’ derse, Fenerbahçe’nin bu sezonki ilk forvet transferi olacak.







