Aboubakar: Ersin çok önemli kurtarışlar yaptı

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında 1-0 geriye düşmesine rağmen Göztepe'yi 2-1 yenmeyi başardı ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Mücadelenin ardından galibiyet golünü atan Vincent Aboubakar, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı

İşte golcü futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Hayat hızlı geçiyor. Ersin'in daha önünde uzun bir kariyer var. Bu maçta çok iyiydi, böyle devam ederse parlak bir kariyeri olur. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Umarım böyle devam eder."

"Ersin, Sergen Hoca'nın güvenini kazandı. Böyle devam ederse Milli Takım ve daha büyük Avrupa takımları onu bekliyor."









Şampiyonluk açıklaması

"Şampiyonluğu konuşmak için erken. Daha 20 maç var. Oldukça zor bir maç oynadık. Haftada iki maç oynamak çok zor ve toparlanma süremiz çok az. Tek amacımız bu 20 maçı iyi geçirmek ve şampiyon olmak. Beşiktaş camiasındaki herkesi mutlu etmek zorundayız."