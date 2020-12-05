Süper Lig'de son haftaların çıkışa geçen takımı Beşiktaş'ın bu çıkışında en büyük pay sahiplerinin başında Vincent Aboubakar geldi. Aboubakar, son 3 maçtaki performansıyla, Siyah-Beyazlılar'ın kritik galibiyetlerinde yıldızlaştı. Son Milli arada Kamerun formasıyla iki maçta Mozambik ağlarına toplamda 3 gol attı. Aboubakar'ın Kamerun'da başlayan harika formu Süper Lig'de 3-2 kazanılan Başakşehir maçındaki golüyle devam etti, 4-3 kazanılan Fenerbahçe derbisindeki iki golüyle tavan yaptı!

Mensah'ın golünü hazırladı

Oynadığı son 4 resmi maçta 6 kez rakip fileleri sallayan 28 yaşındaki forvet, Kasımpaşa karşısında Mensah'ın kilidi açan golünün mimarıydı. İlk yarının uzatmalarında rakibini geçerek soldan ceza sahasına hareketlenen tecrübeli oyuncu, topu içeriye yolladı. Kaleciden dönen topta Mensah, topu boş kaleye yolladı. Başarılı performansını golle süslemek isteyen deneyimli forvet, 75'te Rosier'in ortasında kafayla golünü atarak bunu da başardı ve üst üste 3 lig maçında da rakip ağları (4 kez) havalandırdı. 90 dakika boyunca rakip kaleye çektiği 3 şutun 2'sinde isabet bulan Aboubakar, 3 kez adam geçme girişiminde bulundu ve hepsinde de rakiplerini geride bıraktı.

2017'den sonra üst üste attı

Vincent Aboubakar, Başakşehir, Fenerbahçe ve son olarak da Kasımpaşa ağlarını salladı. Böylece Aboubakar, 2017'den sonra ilk kez ligde üst üste 3 karşılaşmada rakip fileleri salladı. Kamerunlu forvet, Porto'da forma giyerken, ligde 21 Ekim 2017’de Pacos'un, 28 Ekim'de Boavista'nın ve 4 Kasım'da da Belenenses'in ağlarını 1'er kez sallamıştı.



