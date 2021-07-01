Ablası yalnız kalmasın diye başlayıp şampiyon oldu

Antalya'da yaşayan Özge Nur Çalış , 4 yıl önce muay thai sporu yapan arkadaşından etkilenip, antrenmanlara başladı. Ailesinin spor salonuna yalnız gitmemesini istediği Özge, kardeşi Sıla (17) ile çalışmalara başladı. Antalya Spor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu yönetiminde muay thai öğrenen abla-kardeş, başarılarından dolayı ilk yıllarında ulusal ve uluslararası turnuvalara katıldı. 2019 yılındaki Türkiye şampiyonasında Sıla, Türkiye ikinciliği, Özge de üçüncülük kazandı. Aynı yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Muay Thai Federasyon Kupası'nda abla-kardeş, ilk uluslararası başarılarını elde ederek, altın madalyanın sahibi oldu.

Pandemi nedeniyle müsabakalara verilen arayı evde ve parklarda antrenman yaparak geçiren Özge ve Sıla Çalış, bu yıl düzenlenecek uluslararası turnuvaların hazırlıklarına devam ediyor. Aydın'da 3 Haziran'da yapılan Türkiye şampiyonasında Sıla, üstgençler 63,5 kiloda altın madalya elde etti. Milli formayla Tayland'da aralık ayında yapılacak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan Sıla, ablası Özge ile antrenmanlarını sürdürüyor.

Milli takımda başarılarını artırmayı hedefleyen Özge de 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek seçmelerde dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanmak için ringe çıkacak. Abla-kardeş dünya şampiyonasında altın madalyayı hedeflediklerini anlatan Özge Nur Çalış, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "4 yıl önce arkadaşımın tavsiyesiyle spora başladım. Annem ve babam, kardeşimle antrenmanlara gelmemi istedi. Kardeşimle antrenmanlara başladık. Türkiye üçüncülüğü, Avrupa Kupası birinciliğinin ardından milli takıma katılmaya hak kazandım. Dünya Kupası'na kota almak için hazırlıklarımı sürdürüyorum. Hedefim dünya şampiyonluğunu kazanmak" dedi.

Ablasının yalnız kalmaması için başladığı muay thai sporunda kazandığı madalyalarla adından söz ettiren Sıla Çalış ise, "Özge ile başlayıp, 2019'da Türkiye ikinciliği ve Avrupa Kupası birinciliği kazandım. Bu sene de Türkiye şampiyonu oldum. Tayland'da yapılacak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Abla-kardeş çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefim dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak. Abla-kardeş şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)