Abdussamed Karnuçu: En büyük hayalim Galatasaray forması giymek

"Abdussamed Karnuçu" Galatasaray 'da 2000 grubunun en dikkat çeken oyuncularından biriydi. O yaş grubundan Ozan Kabak ve Yunus Akgün gibi iki yıldız adayı ortaya çıktı. Abdussamed yaşadığı şansız sakatlık sonrası çok ön plana çıkamadı ancak 2 sezondur 2. Lig'de Tarsus İdman Yurdu formasıyla dikkatleri üzerine çekti.

2 sezonda 60 maç!

22 yaşındaki oyuncu Galatasaray U19 Takımı sonrası 2 sezondur 2. Lig'de Tarsus İdman Yurdu forması giyiyor. Abdussamed Karnuçu 60'a yakın maça çıkarak fiziksel olarak büyük mesafe kat etti. Ayrı zamanda bir çok Süper Lig takımını peşine taktı. Galatasaray'ın genç yıldız adayı ile yeni sezon kampı öncesi sohbet gerçekleştirdik. Abdussamed Fanatik'e samimi açıklamalarda bulundu...

Abdussamed Karnucu 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'nda ilk kez Galatasaray A Takım forması giymişti.

'Yeter ki bize güvensinler'

"U19 ile profesyonel ligler arasında gerçekten çok fark var. 2 yıldır Türkiye'nin en zor liglerinden 2. Lig'de Tarsus İdman Yurdu ile Play-Off mücadelesi veriyoruz. Ben oynamak için Galatasaray'dan kiralık gittim. 2 sezonda istediğim maç sayısına ulaştım diyebilirim. 60'ın üzerinde maça çıktım ve şimdi çok daha güçlü bir şekilde Galatasaray'a dönüyorum. 2. Lig belki çok takip edilen bir lig değil ama zorluğunu herkes biliyor. Profesyonel liglere adapte olma adına iki iyi sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Kampa gidersem elimden geleni yapacağım. Şans geldiğinde de buraya ne kadar hazır olduğumu herkes görecek. Yeter ki ben ve benim gibi Florya'da yetişen gençlere güvensinler."

'En büyük hayalim Galatasaray forması'

"2000 grubunda çok yetenekli oyuncular vardı. O grubun kurulmasında emeği geçen herkesin yüreğine sağlık. Gerçekten bize çok değer verdiler. Şuan Ozan Kabak ve Yunus Akgün ön plana çıktı ama diğer oyuncuların da zamanı gelince öp plana çıkacaklarını düşünüyorum. Hem milli takımda hem de Galatasaray'da beraber uzun yıllar oynadık. Yeniden Galatasaray A Takımı'ında o formayı giymek benim en büyük hayalim. 2013 yılında ilk kez geldiğim zaman da o formayı taşımayı hayal ediyordum. Hayalim değişmedi."

"Sergio Busquets'e benzetiyorlar"

Oynadığım mevki ve fiziksel olarak Barcelona'lı Sergio Busquets'e benzetiyorlar. Oyun olarak da benzetenler var ama o bir dünya yıldızı. Benzetilmek güzel elbette ama o seviyelere gelmek için çok çalışmak gerekiyor. Ben de elimden geleni yaparak çalışıyorum. Abdussamed Karnuçu olarak anılmak istiyorum"

Yakup Çınar