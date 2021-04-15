Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in futbolcuları hedef alan sözleri, Florya'da rahatsızlık yaratırken, dün sabah Metin Oktay Tesisleri'nin sürpriz bir ziyaretçisi vardı. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, antrenmana giderek çalışma sonrasında futbolcularla bir toplantı yaptı. Görüşmeye teknik direktör Fatih Terim katılmadı. Oyuncularla bir de fotoğraf çektiren ve bunu kişisel sosyal medya hesabından yayınlayan Albayrak, "Her zaman yanınızdayım" mesajı verdi. Tam da Başkan'ın futbolculara sert çıktığı günün ertesinde Florya'ya giden Albayrak'ın bu hamlesi, "Yönetimde kriz başladı. Albayrak, Mayıs'taki kongrede başkan adaylığı için hazırlanıyor" diye yorumlandı.

Oyuncuların yüzü gülüyor

Fotoğrafta dikkat çeken detaylardan biri ise neredeyse tüm futbolcuların keyiflerinin yerinde oluşu ve yüzlerinin gülmesiydi. Bu da bir anlamda, takımın Başkan Cengiz'e bir mesajı olarak değerlendirildi.



