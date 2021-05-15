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Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi açıklama

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi son dakika... Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" dedi.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 19:26 Son Güncelleme:
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Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi açıklama

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig’in 42'nci ve son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" dedi.

Sarı Kırmızılı taraftarların stada girebilmesi için güvenlik güçleriyle konuşan Albayrak, stat çevresinde yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız burada bekliyor. Onlara yardımcı olmak için geldik. Tabii ki birlik, beraberlik önemli. Ancak hem takımımız karşılamak, hem de taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" şeklinde konuştu. (DHA)


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