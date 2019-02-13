Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Alan, Galatasaray’a gelmeyi çok istiyordu ancak durumu çözemedi. Kulübü ile bazı sorunlar vardı ve bu sorunları aşamadık. Çin kulüpleri ile çalışmak, anlaşmak ve bir transfer yapmak çok zor. Önümüzdeki dönemlere bakacağız, her şeyde bir hayır var” dedi.

Eren’in durumu hakkında da konuşan Albayrak, “Maicon’un insaniyeti, adamlığı inanılmazdı ve Eren kardeşimize de bunu anlattık. Bu hafta içerisinde Eren ile bir araya geleceğiz. Affedilip affedilmemesi ile konu Fatih Terim’in bileceği iş” açıklamasını yaptı.