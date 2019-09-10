Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, geçen sezon Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamalardan ötürü 6222 sayılı yasa uyarınca ceza aldığı kaydedildi. 6222 sayılı kanunun 22/2 maddesi uyarınca ceza alan Albayrak'ın, madde gereği 1 yıl sahalardan men edilmesi gerektiği; fakat savcılık tarafından verilen idari cezadan ötürü sadece para cezası uygulandığı ifade ediliyor.

Abdurrahim Albayrak'ın 5 bin TL para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın talebi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Albayrak'ın sözlerini incelemeye almıştı.

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"BİLDİĞİM BİR ÇOK ŞEY VAR"

Albayrak 2019 Nisan ayında oynana Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesinin ardından, "Bildiğim birçok şey var. Bana söylenen birçok şeyler var. Üzülüyorum Türk futbolunun markası adına. Zamanı geldiğinde çok şey paylaşacağım. Ne yapabilirsin ki?" ifadelerini kullanmıştı.

(CNN Türk)





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