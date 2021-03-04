Abdurrahim Albayrak: Yeter adalet istiyoruz

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, stat çıkışında kameraların karşısında adeta haykırarak, "Herkes hayretler içerisinde. Bir bakıyorsun, Trabzonspor Başkanı isyan ediyor. Verilmeyen bir penaltı. VAR’da kim var? Cüneyt Çakır var. O pozisyonda yine bir darbe var. Verilmeyen bir penaltı var. Cüneyt Çakır kimseyi çağırmıyor. Bugün de VAR'da Cüneyt Çakır var. Mohamed'i böyle mi durdurmak istiyorsunuz. Demek ki bugünkü planlarını bozamadık. Olmuyor! Adalet istiyoruz, adalet. Futbolda adalet kalmadı. Yeter artık, buramıza geldi. Niye biz çocuğumuzu çoluğumuzu bırakıp buralara geliyoruz, neden kar kış demeden çalışıyoruz, neden milyon dolarları sokaklara döküyoruz? Kimse konuşamıyor, konuşturmuyorlar bizi. Yeter... Ömür boyu men etsinler, ben de bu mesleği bırakayım artık. Kime hizmet ediyoruz, nedir bu? Bu gece rahat uyuyabilecek misiniz? Nedir bize kastınız?" dedi.



