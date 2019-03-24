Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu bugün gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi idari açıdan ibra edilmedi. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Tribünleri selamladığı bir fotoğrafı paylaşan Albayrak, bu fotoğrafa "Bunu hak etmedik" notunu düştü.

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Bir sitem de Yusuf Günay'dan

Abdurrahim Albayrak'ın ardından bir sitem de Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi. Günay, "Galatasaray’ın başarılı olmasından başka bir derdimiz olmadı, hayırlısı olsun." paylaşımını yaptı.

Albayrak ve Günay'ın yaptığı paylaşımlar kısa sürede sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.







