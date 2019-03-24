Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'dan ibra tepkisi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetimin idari yönden ibra edilmemesine tepki gösterdi.

24 Mart 2019, Pazar 00:20 Son Güncelleme:
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Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'dan ibra tepkisi

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu bugün gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi idari açıdan ibra edilmedi. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Tribünleri selamladığı bir fotoğrafı paylaşan Albayrak, bu fotoğrafa "Bunu hak etmedik" notunu düştü.

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Bir sitem de Yusuf Günay'dan

Abdurrahim Albayrak'ın ardından bir sitem de Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi. Günay, "Galatasaray’ın başarılı olmasından başka bir derdimiz olmadı, hayırlısı olsun." paylaşımını yaptı.

Albayrak ve Günay'ın yaptığı paylaşımlar kısa sürede sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.



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