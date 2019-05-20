Abdurrahim Albayrak varsa şampiyonluk var

Albayrak’ın şampiyonluk sihri devam ediyor... Galatasaray’da 6. kez yöneticilik yapan Abdurrahim Albayrak, dün akşam itibarıyla 6. şampiyonluğunu yaşadı. Sarı-Kırmızılı kulüpte görev aldığı hiçbir dönemde başarısızlık görmeyen Albayrak, Başakşehir maçı sırasında büyük bir heyecan içindeydi.

Tribünde bir an olsun yerinde oturamayan Albayrak, son düdükle birlikte müthiş bir sevinç yaşadı.

Maçtan önceki gece heyecandan bir türlü uyuyamadığını dile getiren Galatasaray’ın 2. Başkanı, “Müthiş bir atmosfer vardı. Buradan başka bir sonuç çıkması da beklenemezdi. Başkanımız, yönetim kurulumuz, Fatih hocamız, antrenörlerimiz, futbolcularım ve büyük taraftarımızla bu başarıya ulaştık. İnşallah devamı da gelecek. Bu sevinci yaşamak da yine bize nasip oldu. Çok şükür, bu şampiyonluk tüm Galatasaraylılar’a armağan olsun” dedi.