Abdurrahim Albayrak tarafını seçti! Fatih Terim...

Sarı-Kırmızılı kulüpte yönetim içerisinde de çatlak sesler çıkmaya başladı. Başkan Mustafa Cengiz'in camia içindeki en önemli kozu olan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, tarafını değiştirmeye hazırlanıyor. Cengiz'in Fatih Terim'i hedef alan sözlerinin ardından, Florya'da tecrübeli hocayla fotoğraf veren Albayrak'ın, olası bir erken seçimde adaylığını koyması halinde Mustafa Cengiz'in listesine dahil olmayacağı öğrenildi.

Nabız yoklaması yapacak

Geçtiğimiz dönemde adı başkan adaylığıyla da anılan Albayrak'ın bu konuda henüz bir karara varmadığı, camianın nabzını yokladıktan sonra bir tercihte bulunacağı ifade ediliyor. Ancak görünen o ki, ciddi bir oy farkıyla başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz'e olan destek, sadece camiadan değil, mevcut yönetim kurulu içerisinden de yavaş yavaş azalıyor. Bu da kongre sürecini hızlandırabilir.

Mini Yorum: Manidar fotoğraf

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in önce isim vermeden Feghouli ve Belhanda için söyledikleri ardında da hem takımı hem de Fatih Terim’i eleştiren sözler söylemesi son günlere damga vurdu. Bu beyanların Florya’yı kızdırdığı bir gerçek. Mustafa Cengiz’in açıklamalarının ardından Abdurrahim Albayrak’ın Florya’da Fatih Terim ile çekildiği fotoğraf oldukça manidar. Albayrak’ın Cengiz ve Yusuf Günay ile fikir ayrılıkları yaşaması ayyuka çıkmışken Terim ile bu pozu vermesi aslında hangi tarafta durduğunu gösteriyor.